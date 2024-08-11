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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2014 года MW "Казимир III Великий" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2014 года MW "Казимир III Великий" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2014 года MW "Казимир III Великий" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2014 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210096 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS70 GCN
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50 злотых 2014 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2014 "Казимир III Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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