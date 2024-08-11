50 злотых 2014 года MW "Казимир III Великий" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2014 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210096 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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