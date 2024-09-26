20 злотых 2014 года MW "Юзеф Хелмоньский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "Юзеф Хелмоньский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 330 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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