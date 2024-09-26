Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2014 года MW "Юзеф Хелмоньский" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2014
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "Юзеф Хелмоньский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 330 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- COINSNET (1)
- Numedux (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (1)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 злотых 2014 "Юзеф Хелмоньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск