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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2014 года MW "Юзеф Хелмоньский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2014 года MW "Юзеф Хелмоньский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2014 года MW "Юзеф Хелмоньский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "Юзеф Хелмоньский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 330 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Numedux (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 20 злотых 2014 MW "Юзеф Хелмоньский" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 20 злотых 2014 MW "Юзеф Хелмоньский" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Юзеф Хелмоньский" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Юзеф Хелмоньский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Юзеф Хелмоньский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2014 MW "Юзеф Хелмоньский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2014 MW "Юзеф Хелмоньский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2014 "Юзеф Хелмоньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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