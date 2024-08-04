Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2016 года MW "Ян I Ольбрахт" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого золота (1,9996 oz) 62,1938 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 600
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2016
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2016 года "Ян I Ольбрахт" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2486 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18500 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (2)
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