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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 2016 года MW "Ян I Ольбрахт" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 2016 года MW "Ян I Ольбрахт" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 2016 года MW "Ян I Ольбрахт" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого золота (1,9996 oz) 62,1938 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 600

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2016 года "Ян I Ольбрахт" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2486 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18500 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

Сохранность
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Польша 500 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 500 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
4891 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Польша 500 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 500 злотых 2016 MW "Ян I Ольбрахт" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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