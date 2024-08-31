Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого золота (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8420 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
3481 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 500 злотых 2012 "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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