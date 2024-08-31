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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 2012 года MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого золота (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2012 года "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8420 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
4566 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
3481 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 500 злотых 2012 MW "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 2012 "Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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