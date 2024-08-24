500 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2016 года "Александр Ягеллончик" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2487 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17500 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

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