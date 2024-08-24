Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого золота (1,9996 oz) 62,1938 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 600
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2016
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2016 года "Александр Ягеллончик" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2487 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17500 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Niemczyk (2)
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