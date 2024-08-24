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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 2016 года MW "Александр Ягеллончик" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого золота (1,9996 oz) 62,1938 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 600

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2016 года "Александр Ягеллончик" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2487 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 17500 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

Сохранность
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Польша 500 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 500 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
4626 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Польша 500 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 500 злотых 2016 MW "Александр Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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