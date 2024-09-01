500 злотых 2017 года MW "Сигизмунд II Август" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2017 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2075 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12500 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.

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