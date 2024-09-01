10 злотых 2013 года MW "100 лет со дня рождения Витольда Лютославского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "100 лет со дня рождения Витольда Лютославского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 105 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

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