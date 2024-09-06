Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2013 года MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,0 гр
- Чистого серебра (0,4164 oz) 12,95 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 28,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2013
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "100 лет Польскому театру в Варшаве" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Numedux (1)
- Rzeszowski DA (3)
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- WCN (3)
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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