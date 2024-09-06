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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2013 года MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2013 года MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2013 года MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,0 гр
  • Чистого серебра (0,4164 oz) 12,95 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 28,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "100 лет Польскому театру в Варшаве" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • COINSNET (1)
  • Numedux (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 10 злотых 2013 MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2013 "100 лет Польскому театру в Варшаве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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