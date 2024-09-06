10 злотых 2013 года MW "100 лет Польскому театру в Варшаве" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "100 лет Польскому театру в Варшаве" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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