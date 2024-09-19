Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2013 года MW "Агнешка Осецкая". Клипа (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Клипа
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "Агнешка Осецкая" со знаком MW. Клипа. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 150 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
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Цена
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