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500 злотых 2013 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2013
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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