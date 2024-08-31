Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава II Смелого" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2013 года "Денарий Болеслава II Смелого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5823 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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