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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава II Смелого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава II Смелого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава II Смелого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 7,07 гр
  • Чистого серебра (0,2103 oz) 6,5398 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2013 года "Денарий Болеслава II Смелого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5823 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (9)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава II Смелого" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2013 "Денарий Болеслава II Смелого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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