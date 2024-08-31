5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава II Смелого" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2013 года "Денарий Болеслава II Смелого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5823 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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