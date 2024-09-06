5 злотых 2013 года MW "Варта Познань" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2013 года "Варта Познань" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 340 PLN. Торги состоялись 3 сентября 2022.

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