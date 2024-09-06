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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2013 года MW "Варта Познань" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2013 года MW "Варта Познань" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2013 года MW "Варта Познань" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 7,07 гр
  • Чистого серебра (0,2103 oz) 6,5398 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 40,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2013 года "Варта Познань" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 340 PLN. Торги состоялись 3 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stare Monety (5)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Варта Познань" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2013 "Варта Познань" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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