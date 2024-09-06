Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2013 года MW "Варта Познань" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2013 года "Варта Познань" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 340 PLN. Торги состоялись 3 сентября 2022.
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 2013 "Варта Познань" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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