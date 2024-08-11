Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2013 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 7,78 гр
- Чистого золота (0,2501 oz) 7,7792 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 700
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2013
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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