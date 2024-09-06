10 злотых 2013 года MW "Агнешка Осецкая" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "Агнешка Осецкая" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 100 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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