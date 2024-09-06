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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2013 года MW "Агнешка Осецкая" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2013 года MW "Агнешка Осецкая" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2013 года MW "Агнешка Осецкая" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 28,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 28,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "Агнешка Осецкая" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 100 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2013 MW "Агнешка Осецкая" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2013 "Агнешка Осецкая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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