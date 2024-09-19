50 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1997 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3570 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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