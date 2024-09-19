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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 3,10 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1997 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3570 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF69 PCG
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 875 PLN
Польша 50 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 50 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1997 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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