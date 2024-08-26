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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 3,10 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2004 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (1)
Польша 50 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2004 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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