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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 3,10 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1996 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3283 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (1)
Польша 50 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 50 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 50 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 50 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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