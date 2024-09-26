Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2006 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Numis Poland за 1600 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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