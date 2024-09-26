Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 3,10 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,600

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2006 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Numis Poland за 1600 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 50 злотых 2006 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 2006 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 940 PLN
Польша 50 злотых 2006 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 50 злотых 2006 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2006 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 злотых 2006 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2006 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 50 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск