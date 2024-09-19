Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 3,10 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (3)
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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