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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 3,10 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,0997 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Rauch - July 15, 2011
Продавец Rauch
Дата 15 июля 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1995 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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