50 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.

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