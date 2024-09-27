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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2374 проданному на аукционе Katz Auction за 60 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (12)
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • Numedux (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (10)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1999 "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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