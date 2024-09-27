10 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2374 проданному на аукционе Katz Auction за 60 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.

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