Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2374 проданному на аукционе Katz Auction за 60 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.
Сохранность
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- WCN (10)
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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