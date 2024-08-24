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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1999 года MW RK "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1999 года MW RK "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1999 года MW RK "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 7,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1999 года "Иоанн Павел II" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Numis Poland за 2800 PLN. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность PROOF,
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Польша 100 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1999 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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