100 злотых 1999 года MW RK "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1999 года "Иоанн Павел II" со знаком MW RK. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Numis Poland за 2800 PLN. Торги состоялись 29 октября 2022.

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