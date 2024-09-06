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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1999 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 1999 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 1999 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 204,470,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1999 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1057 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 310 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 1 грош 1999 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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