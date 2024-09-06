Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1999 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1999 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1057 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 310 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2023.
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