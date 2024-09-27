2 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Вступление Польши в НАТО" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 200 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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