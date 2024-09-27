Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Вступление Польши в НАТО" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 200 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coinhouse (2)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1999 "Вступление Польши в НАТО" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск