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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Вступление Польши в НАТО" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 200 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
Польша 2 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Польша 2 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Польша 2 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1999 "Вступление Польши в НАТО" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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