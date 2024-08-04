10 злотых 1999 года MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2005 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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