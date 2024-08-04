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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1999 года MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1999 года MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1999 года MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2005 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1999 "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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