2 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Владислав IV Ваза" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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