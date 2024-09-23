Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Владислав IV Ваза" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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