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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Владислав IV Ваза" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (7)
Польша 2 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1999 "Владислав IV Ваза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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