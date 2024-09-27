2 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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