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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (5)
  • Wójcicki (1)
Польша 2 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Польша 2 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 2 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1999 "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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