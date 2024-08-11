Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 420,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "500-летие Яна Лаского" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Numis Poland за 220 PLN. Торги состоялись 23 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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