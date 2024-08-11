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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "500-летие Яна Лаского" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Numis Poland за 220 PLN. Торги состоялись 23 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coinhouse (2)
  • Katz (1)
  • Stary Sklep (1)
Польша 2 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Польша 2 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Польша 2 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 2 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1999 "500-летие Яна Лаского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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