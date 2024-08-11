2 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "500-летие Яна Лаского" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Numis Poland за 220 PLN. Торги состоялись 23 марта 2024.

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