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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 1,900

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1700 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1806 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1999 "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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