200 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1700 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

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