Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1999 года MW ET "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 1,900
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1700 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1806 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 1999 "150 Годовщина смерти Юлиуша Словацкого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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