100 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1999 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2019.

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