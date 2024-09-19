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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 7,78 гр
  • Чистого золота (0,2501 oz) 7,7792 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1999 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1999 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1999 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS69 NGC
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша 100 злотых 1999 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 100 злотых 1999 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1999 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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