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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,200

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rhenumis (3)
  • Tauler & Fau (3)
  • Teutoburger (3)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (2)
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
913 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - June 23, 2018
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 23 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 200 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Где продать?

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