Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,200
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 23 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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