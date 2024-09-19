200 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

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