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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Вступление Польши в НАТО" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1062 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе KM NUMIS - November 21, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе KM NUMIS - November 21, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 21 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW "Вступление Польши в НАТО" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1999 "Вступление Польши в НАТО" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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