Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Вступление Польши в НАТО" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1062 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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- Wójcicki (4)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец KM NUMIS
Дата 21 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Где продать?
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