10 злотых 1999 года MW "Вступление Польши в НАТО" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Вступление Польши в НАТО" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1062 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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