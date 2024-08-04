10 злотых 1999 года MW AN "600 лет Краковскому университету" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "600 лет Краковскому университету" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1846 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

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