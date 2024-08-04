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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1999 года MW AN "600 лет Краковскому университету" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1999 года MW AN "600 лет Краковскому университету" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1999 года MW AN "600 лет Краковскому университету" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 22,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "600 лет Краковскому университету" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1846 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW AN "600 лет Краковскому университету" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1999 "600 лет Краковскому университету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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