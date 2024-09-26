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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1999 года MW ET "Сигизмунд II Август" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1999 года MW ET "Сигизмунд II Август" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1999 года MW ET "Сигизмунд II Август" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1999 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3200 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
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  • WCN (5)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
615 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
601 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100 злотых 1999 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1999 "Сигизмунд II Август" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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