10 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе BAC Numismatics за 40 EUR. Торги состоялись 18 октября 2018.

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