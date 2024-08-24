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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1999 года MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 27,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе BAC Numismatics за 40 EUR. Торги состоялись 18 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
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  • Wójcicki (2)
  • Денга1700 (1)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе BAC - October 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW NR "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" на аукционе BAC - February 27, 2018
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1999 "150 Годовщина смерти Фредерика Шопена" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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