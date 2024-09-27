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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1999 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25674 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
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Польша 500 злотых 1999 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Польша 500 злотых 1999 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность UNC
Цена
1998 $
Цена в валюте аукциона 1998 USD
Польша 500 злотых 1999 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Польша 500 злотых 1999 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1999 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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