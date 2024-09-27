500 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1999 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25674 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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