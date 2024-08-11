Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1999 года MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 420,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Numis Poland за 230 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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