2 злотых 1999 года MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Numis Poland за 230 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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