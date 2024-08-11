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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1999 года MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1999 года MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1999 года MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Numis Poland за 230 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 1999 MW "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1999 "100 лет со дня смерти Эрнеста Малиновского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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