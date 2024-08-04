100 злотых 1999 года MW "Владислав IV Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1999 года "Владислав IV Ваза" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Stack's Bowers за 632.5 USD. Торги состоялись 21 февраля 2007.

Сохранность PROOF (23) UNC (5) Сохранность (слабы) PF70 (6) PF69 (3) PF68 (1) ULTRA CAMEO (8) Сервис NGC (8) GCN (2)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

Cieszyńskie CN (2)

Frühwald (2)

Künker (2)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (7)

Numimarket (3)

Numis Poland (1)

Rzeszowski DA (1)

Stack's (1)

Teutoburger (1)

WCN (5)

Wójcicki (1)