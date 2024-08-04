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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1999 года MW "Владислав IV Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1999 года MW "Владислав IV Ваза" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1999 года MW "Владислав IV Ваза" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,300

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1999 года "Владислав IV Ваза" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Stack's Bowers за 632.5 USD. Торги состоялись 21 февраля 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Frühwald - January 19, 2024
Продавец Frühwald
Дата 19 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 100 злотых 1999 MW "Владислав IV Ваза" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1999 "Владислав IV Ваза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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