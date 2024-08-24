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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Тираж UNC 450,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1994 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 130 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (3)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (2)
Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 26 PLN
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1999 "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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