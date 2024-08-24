Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Тираж UNC 450,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1994 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 130 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (2)
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1999 "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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