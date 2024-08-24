2 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1994 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 130 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность UNC (12) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (3) MS65 (1) Сервис PCGS (3) NGC (4)