Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Погрудный портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Владислав IV Ваза" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1064 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 950 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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