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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Погрудный портрет

Аверс монеты - 10 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Владислав IV Ваза" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1064 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 950 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (3)
  • Numis Poland (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)
  • WCN (9)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "Владислав IV Ваза" на аукционе BAC - October 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1999 "Владислав IV Ваза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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