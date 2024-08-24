10 злотых 1999 года MW ET "Владислав IV Ваза". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Владислав IV Ваза" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1064 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 950 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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