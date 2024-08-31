10 злотых 1999 года MW RK "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Иоанн Павел II" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1063 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 750 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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