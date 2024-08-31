Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1999 года MW RK "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 70,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Иоанн Павел II" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1063 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 750 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF70 PCG
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?
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