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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1999 года MW RK "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1999 года MW RK "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1999 года MW RK "Иоанн Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 70,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "Иоанн Павел II" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1063 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 750 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW RK "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1999 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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