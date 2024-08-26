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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1999 года MW NR "Волк" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1999 года MW NR "Волк" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1999 года MW NR "Волк" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Волк" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Numis Poland за 360 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.

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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 2 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1999 "Волк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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