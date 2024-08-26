Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1999 года MW NR "Волк" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 420,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Волк" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Numis Poland за 360 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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