2 злотых 1999 года MW NR "Волк" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1999 года "Волк" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Numis Poland за 360 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.

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