Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1999 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 грошей 1999 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 грошей 1999 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 99,024,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1999 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6660 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 95 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
Польша 5 грошей 1999 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1999 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 5 грошей 1999 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 5 грошей 1999 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1999 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1999 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск