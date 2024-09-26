10 грошей 1999 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1999 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6665 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 180 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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