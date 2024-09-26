Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1999 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1999 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6665 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 180 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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