Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1999 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1999 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3564 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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