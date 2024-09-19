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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1999 года MW NR "Волк" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1999 года MW NR "Волк" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1999 года MW NR "Волк" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 21,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1999 года "Волк" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3930 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 129 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW NR "Волк" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1999 "Волк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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