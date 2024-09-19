20 злотых 1999 года MW NR "Волк" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1999 года "Волк" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3930 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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