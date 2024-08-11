10 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "500-летие Яна Лаского" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Numis Poland за 575 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2022.

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