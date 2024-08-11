Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "500-летие Яна Лаского" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Numis Poland за 575 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2022.
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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