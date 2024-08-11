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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1999 года MW ET "500-летие Яна Лаского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1999 года "500-летие Яна Лаского" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Numis Poland за 575 PLN. Торги состоялись 7 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 1999 MW ET "500-летие Яна Лаского" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1999 "500-летие Яна Лаского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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