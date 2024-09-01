Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1999
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1999 года "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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