20 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1999 года "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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