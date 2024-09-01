Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1999 года MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1999
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1999 года "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (14)
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numis Poland (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (12)
  • Wójcicki (8)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 20 злотых 1999 MW RK "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1999 "Дворец Потоцких в Радзынь-Подляском" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1999 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск