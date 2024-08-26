Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2008 года MW UW "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2008 года "XXIX летние Олимпийские игры - Пекин 2008" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.
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