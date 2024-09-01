2 злотых 2001 года MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.

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