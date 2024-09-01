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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2001 года MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2001 года MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2001 года MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Strefa kolekcjonera monety-gdynia-pl

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
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Польша 2 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2001 MW RK "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2001 "XII Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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