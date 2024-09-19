2 злотых 2002 года MW AN "Генерал Владислав Андерс" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2002 года "Генерал Владислав Андерс" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 220 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2021.

Сохранность UNC (3)